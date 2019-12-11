На Залютино трамвай №3 изменит маршрут на день

11 декабря 2019 г. 10:42
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С 9:00 до 15:00 12 декабря будет запрещено движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, изменение маршрута трамвая связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.

На этот период трамвай №3 будет ходить так: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.

 

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