 

На Зерновой движение транспорта закрыли до начала августа

27 июля 2019 г. 13:42

Движение транспорта по ул. Зерновой, на участке от ул. Кульчицкого до пр. Гагарина, будет запрещено до 2 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работы по ремонту водопроводной сети по ул. Зерновой. Ранее планировалось, что движение будет восстановлено 26 июля.

На время ремонта объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: ул. Кульчицкого, ул. Матросова, ул. Каштановой, пр. Гагарина, пр. Героев Сталинграда и ул. Монюшко.

 

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