На Зерновой разрушился железобетонный коллектор - ведутся ремонтные работы

19 февраля 2020 г. 11:52
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Бригады КП «Харьковводоканал» выполняют аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе по ул. Зерновой. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации канализационного хозяйства - директор Комплекса «Харьковводоотведение» Виктор Булгаков.

По его словам, из-за длительной эксплуатации и газовой коррозии произошло разрушение железобетонного коллектора диаметром 1500 мм, который принимает стоки микрорайона Новые Дома. На месте повреждения работают бригады предприятия.

 

 

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