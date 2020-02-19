На Зерновой разрушился железобетонный коллектор - ведутся ремонтные работы

Бригады КП «Харьковводоканал» выполняют аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе по ул. Зерновой. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации канализационного хозяйства - директор Комплекса «Харьковводоотведение» Виктор Булгаков.

По его словам, из-за длительной эксплуатации и газовой коррозии произошло разрушение железобетонного коллектора диаметром 1500 мм, который принимает стоки микрорайона Новые Дома. На месте повреждения работают бригады предприятия.