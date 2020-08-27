На жительницу Харьковщины за ссоры с мужем составили протокол о домашнем насилии

27 августа 2020 г. 15:00
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В Золочевском районе Харьковщины полицейский офицер общины составил административный протокол по факту совершения домашнего насилия, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

25 августа в местный отдел полиции обратился житель села Одноробовка и попросил принять меры к его сожительнице, которая совершает над ним домашнее насилие.

Правонарушительницей оказалась женщина, которая нигде не работает и в состоянии опьянения периодически "воспитывает" своего сожителя.

Опросив соседей, полицейский установил, что указанная гражданка нигде не работает, любит выпить и устраивает ссоры с мужем. Ее же сожитель работает трактористом и вообще не употребляет алкоголь.

Так, вечером 18 августа, когда заявитель вернулся с работы, пьяная женщина затеяла очередную ссору и силой выгнала его из квартиры.

Полицейский составил в отношении женщины протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях и поставил ее на профилактический учет.

 

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