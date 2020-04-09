Как в Харькове проходит четвертая неделя карантина?

Всех. Ездят все абсолютно.

В харьковские трамваи, троллейбусы и маршрутки заходят все и иногда даже без масок. Более того - кондукторы жалуются на полицию, мол, те высаживает людей, и сделать план, который, кстати, требовать не имеют права по закону, по продаже билетов они не могут.

Дмитрий, кондуктор трамвая

Дуже трудно работать из-за полиции, очень сильно. Потому что мешают, выгоняют людей, которым на работу нужно ехать, например. Сейчас очень трудно стало собирать план, который делаться должен, норма. - Якщо не зробите план, що вам буде? - Ну, похвалят на работе. - Не зробите якщо? - А, не зробите? - Ну. - Свої докладатимете? – Свої, конечно.

Вообще, жалуются горожане, с момента, когда подземку закрыли, с транспортом вообще беда, на дорогу теперь уходит гораздо больше времени.

Ольга

Маршрутки не забиті та вони їздять дуже-дуже рідко, будем так казати. 54-у чекаємо вже півчаса, вони просто повинні сюда заїжджати, но вони сюда не заїжджають. Вони прямо йдуть.

Еще один некий дефицит в период карантина - средства индивидуальной защиты. Пребывание в общественных местах в защитных масках является обязательным, но вот маски еще надо поискать в аптеках и отдать за них немаленькую сумму.

Лиана, провизор

Маска - 23.50. - А антисептики та рукавички? - 60 и 6 гривен.

Ольга

Цены кусаются, особенно в аптеках, и вы знаете - убивает вообще то, что в нашей стране вообще нет масок в аптеке, ты их нигде не купишь. Можно купить за бешеные бабки тряпочку, которая в принципе толку никакого не несет, а это, я считаю, неправильно.

Но все же Министерство здравоохранения надеется, что в Украине может вообще не быть резкого роста заболеваемости Covid-19 - при условии, если украинцы будут неукоснительно соблюдать правила карантина.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что пик распространения коронавирусной инфекции в Украине при нынешних темпах выпадет ориентировочно на 14 апреля.