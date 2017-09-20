НАБУ открыло дело против нардепа Левочкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, который в период президентства Виктора Януковича возглавлял Администрацию Президента.

Об этом на заседании Верховной Рады заявил руководитель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.

"Хотел бы поздравить всех нас, что в конце концов вчера, благодаря общественности, НАБУ открыло дело по расследованию коррупционных деяний Сергея Левочкина. В конце концов через три года после Революции Достоинства бывшего руководителя Администрации Президента ... притягивают и будут расследовать все его деяния" — сказал Бурбак.

По его словам, именно Левочкин "построил коррупционный режим Януковича с нуля, используя деньги своего многолетнего инвестора Дмитрия Фирташа".

