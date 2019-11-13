НАБУ задержало директора департамента Офиса президента на взятке в 150 тысяч долларов

13 ноября 2019 г. 8:44
Источник: Украинская правда
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НАБУ задержало директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве.

Об этом «Украинской правде» сообщил источник в правоохранительных органах, а также об этом стало известно из Telegram Офиса Президента, а также из источников в НАБУ.

По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.

В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Вскоре в НАБУ сообщили, что задержана руководительница департамента, ее сообщница – экс-замминистра культуры в 2011 году и другие участники группировки. Сейчас идут следственные действия с участием сотрудников СБУ.

«В результате операции "под прикрытием" детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды 300 тысяч долларов у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины...Задержали непосредственно после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов",- говорится в сообщении НАБУ.

В Офисе президента отреагировали так: "Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опасне для государства злоупотребления с его стороны" – сказано в Telegram ОП.

Светлана Кондзеля работала в разных отделах при президенте с 2009 года. В департаменте обеспечения доступа к публичной информации - с 2014 года.

 

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