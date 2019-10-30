За дачу взятки в 100 тысяч долларов задержали лесника, которого вызывал "на ковер" Зеленский

30 октября 2019 г. 22:00
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Детективы НАБУ задержали директора лесхоза на Харьковщине, которого вызывал "на ковер" президент Украины Владимир Зеленский, и у которого в конце августа были проведены обыски.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер на своей странице в Фейсбук.

По его словам, силовики задержали директора  Гутянского лесхоза Виктора Сысу.

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за $100 тысяч. Не получилось", - написал нардеп.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области подтвердили, что задержание проводили сотрудники НАБУ.

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на собственные источники, задерживали директора лесхоза не в  Харькове.

По словам собеседника издания, вскоре на место задержания прибыла родственница задержанного. Она попыталась убедить силовиков, что найденная в машине Сысы сумка принадлежит ей. Тем не менее, правоохранители усадили задержанного в автомобиль и повезли в Киев. 

 

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