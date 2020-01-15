Нацбанк вводит монету в честь 100-летия Харьковского музея

15 января 2020 г. 13:50
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Национальный банк Украины с 16 января вводит в оборот памятную монету, посвященную 100-летию со дня основания Харьковского исторического музея им. Н.Ф. Сумцова. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. 

Монета выпущена из серии «Духовные сокровища Украины». Посвящена 100-летнему юбилею одного из крупнейших музеев Украины, культурного центра Слобожанщины и Восточной Украины.

Ежегодно заведение принимает более 200 тыс. посетителей и уже в течение века сохраняет свое непреходящее значение исследовательского, научно-методического и культурно-воспитательного центра Харьковской области.

Номинал монеты - 5 грн, диаметр - 35 мм. Монета изготовлена из нейзильбера, тираж - 35 тыс. шт.

21 января Харьковский исторический музей им. Н.Ф. Сумцова отметит свой 100-летний юбилей. 

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