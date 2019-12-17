Нацгвардейца, героически погибшего на Донбассе, похоронят в Харькове

21-летнего сержанта Национальной гвардии Сергея Михальчука, который героически погиб на Донбассе 14 декабря, похоронят в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

На его родине - в селе Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области – с бойцом попрощаются сегодня, 17 декабря, а завтра, 18-го его похоронят на Аллее Славы на 18-м кладбище в Харькове.

Напомним, 21-летний Сергей Михальчук погиб в результате осколочных ранений, полученных от взрыва вражеского снаряда, прикрыв своим телом товарища по службе.

"Несмотря на юный возраст, Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал наивысшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за собрата", - отметили в НГУ.