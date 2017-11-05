Нацгвардия официально получила право использовать детектор лжи

Национальная гвардия Украины официально получила правовые основания использования полиграфов, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"Во исполнение требований Концепции развития Национальной гвардии Украины до 2020 года, в частности внедрения современного инструментария в систему профессионально-психологического отбора кандидатов на военную службу, назначения на руководящие должности, проведения служебных расследований и проверок, с 3 ноября 2017 года официально вступил в действие нормативно правовой акт, который прошел внешнее согласование и государственную регистрацию, обсуждение среди профессиональных союзов", - говорится в сообщении.

Благодаря сотрудничеству с Посольством США в Украине в текущем году получено 6 современных полиграфов и проведена профессиональная подготовка специалистов полиграфов, которые в ближайшее время начнут их использования на практике.

В территориальных управлениях, Национальной академии НГУ продолжается работа по обустройству рабочих мест специалистов полиграфов в соответствии с установленными требованиями указанного нормативно-правового акта.