Начальник полиции Киева заразился коронавирусом

У начальника полиции Киева Андрея Крищенко, трех полицейских и одного курсанта подтвердился положительный диагноз на коронавирус. Об этом сообщил советник министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко в Facebook

"Сегодня положительный диагноз на коронавирус пидвердився на в трех полицейских и одного курсанта. В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен, заместителю Председателя Национальной полиции Украины - начальника полиции Киева Андрея Крищенко", - сообщил он.

Советник Авакова подчеркнул, что ни Крищенко, ни члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

По словам Геращенко, состояние главы столичной полиции удовлетворительное и Крищенко продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

Полицейские уже установили круг лиц, контактировавших с ним в течение инкубационного периода: "Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции".

Кроме того, помещение столичного главка продезинфицировали.