Начальника департамента Нацполиции уволили из-за нарушения карантина выходного дня

Начальник департамента управления имуществом Национальной полиции Иван Наумов уволен после скандала с нарушением карантина. Речь идет о работе его семейного комплекса отдыха во время карантина выходного дня. Об этом рассказал заместитель директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

"Господин Наумов уволен из рядов полиции с сегодняшнего дня", - сообщил он.

Он также уточнил, что Наумов не ушел в отставку, а именно уволен. Кроме того, по фактам, которые обнародовали журналисты, начато служебное расследование.

Отметим, ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что его сын является владельцем комплекс отдыха NAVY под Киевом. В субботу, 14 ноября, во время карантина выходного дня этот комплекс продолжал работать и принимать клиентов. О нарушении журналисты сообщили в полицию.