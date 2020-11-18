Начальника департамента Нацполиции уволили из-за нарушения карантина выходного дня

18 ноября 2020 г. 15:25
Источник: РБК-Украина
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Начальник департамента управления имуществом Национальной полиции Иван Наумов уволен после скандала с нарушением карантина. Речь идет о работе его семейного комплекса отдыха во время карантина выходного дня. Об этом рассказал заместитель директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

"Господин Наумов уволен из рядов полиции с сегодняшнего дня", - сообщил он.

Он также уточнил, что Наумов не ушел в отставку, а именно уволен. Кроме того, по фактам, которые обнародовали журналисты, начато служебное расследование.

Отметим, ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что его сын является владельцем комплекс отдыха NAVY под Киевом. В субботу, 14 ноября, во время карантина выходного дня этот комплекс продолжал работать и принимать клиентов. О нарушении журналисты сообщили в полицию.

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