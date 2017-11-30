Начальника караула, охранявшего Юдаева, взяли под стражу

30 ноября 2017 г. 18:55
Автор: Вилен Мода
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Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора о взятии под стражу замкомандира роты батальона конвойной службы ГУНП Олег Петухова, установив при этом залог в размере 33 680 гривен.

 По версии правоохранителей мужчина содействовал укрытию от правосудия Сергея Юдаева - 6 ноября 2017 года он находился на службе и осуществлял контроль доставки и охраны Юдаева в заседании.

Согласно 364 статьи УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением» ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Сам же Олег Петухов и его адвокаты настаивают, что суд вынес решение освободить Юдаева из-под стражи и у конвоя не было законных оснований удерживать его. О подозрении, утверждает отстраненный конвоир, которое зачитали Юдаеву по делу о драке в СИЗО он ничего не слышал.

 

Видео: 

Начальника караула, охранявшего Юдаева, взяли под стражу - 30.11.2017

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