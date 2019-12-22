Начальника облавтодора на Харьковщине уволили перед открытием моста на окружной - СМИ

Евгений Зражевец уволен с поста главы Службы автодорог в Харьковской области.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на самого Зражевца, который рассказал об этом сегодня на окружной дороге, где сегодня должны открыть для проезда мост после реконструкции.

"Меня вчера уволили приказом председателя "Укравтодора". Мои обязанности исполняет первый заместитель Пляка Сергей Михайлович. У нас ничего не останавливается. Никакой инерции нет, все в рабочем графике", - сказал Зражевец.

На вопрос, с чем связано его увольнение, Евгений Зражевец ответил:

"Я не знаю, это надо спросить у председателя" Укравтодора ".

Как отмечается, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщал, что ему неизвестно об увольнении Зражевца с поста главы облавтодора.

"Мне неизвестно, что его уволили. У него есть свое руководство...". – прокомментировал ситуацию Кучер.

На вопрос, настаивал он на увольнении начальника облавтодора, глава ХОГА ответил:

"У меня нет претензий к господину Зражевцу. У меня были, возможно, претензии во время нашего знакомства, когда мы увиделись здесь впервые, потому что я отслеживал работы. Но после того, как коллега, скажем так, включился в работу, он показал возможность работать, быстро работать, выполнять эти работы. На сегодняшний день никаких претензий у меня нет ".

Напомним, мост на окружной в районе Песочина обвалился 25 августа. Автомобили пускали объезд обрушившегося моста. Работы по реконструкции путепровода начали 30 августа. Завершить запланировали до 22 декабря.

Напомним, начальник облавтодора Евгений Зражевец пообещал председателю Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучеру уволиться, если до 22 декабря не успеют завершить работы.

По поручению главы ХОГА Кучера дорожники установили на мосту камеры видеонаблюдения.

Реконструкцию моста завершить до 22 декабря успели.

Сегодня, 22 декабря, мост открывают при участии председателя обладминистрации.