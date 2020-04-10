Начальника райотдела полиции в Харьковской области подозревают в попытке взяточничества за несоблюдение карантина предприятием

Правоохранители подозревают начальника отделения одного из отделов ГУНП в Харьковской области в том, что он хотел получить взятку за работу предприятия во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Александра Цимбалистенко, установлено, что в марте 2020 руководитель отделения одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области узнал, что предприятие, осуществляющее оптовую торговлю ломом, продолжает вести предпринимательскую деятельность, несмотря на установленный на всей территории Украины карантин и запрет работы некоторых субъектов хозяйствования.

25 марта начальник отделения полиции встретился с руководителем цеха предприятия. Во время беседы начальник отделения полиции сообщил, что в случае предоставления ему 15 тысяч гривен и в дальнейшем - 2 тысяч гривен ежемесячно предприятие сможет продолжить свою работу, несмотря на установленные карантином ограничения, а его работники не будут привлечены к административной ответственности.

Однако намерения злоумышленника разоблачили правоохранители.

Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (просьба должностным лицом предоставить неправомерную выгоду для себя, несовершение таковой должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает, предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения).

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.

Как отметили в СБУ, разоблачение и документирование противоправной деятельности происходило совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.