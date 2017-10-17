Начало отопительного сезона в Харькове. Почему в некоторых домах города отсутствует горячая вода и где батареи уже стали теплыми?

Школы, детские садики и больницы начали отапливаться еще на прошлой неделе, а подавать тепло в домах харьковчан – с 15 октября. Некоторые жилые зданий уже с отоплением, но вместе с тем на холодные помещения до сих пор жалуются жители разных районов города. Люди говорят - ждут момента, когда батареи станут горячими, пока включают обогреватели и одеваются дома почти как на улице.

Валерия:

Живу в двухкомнатной квартире. Отопление дали только сегодня утром. До этого было очень холодно, невероятно просто холодно - А что за район у Вас? - Новые дома.

Оксана:

Эта станция Советской армии - Армейская. Холодно очень холодно. Отопления нет. На улице холодно. - Сколько у Вас градусов в квартире? - Ну сейчас, лично у меня комната градусов 15 наверное.

Несмотря на то, что отопительный сезон уже стартовал, в Харькове до сих пор на многих улицах разрыты большие котлованы и размещены таблички с надписями о проведении ремонтных работ «Харьковскими тепловыми сетями». Более, того вместе с отоплением в некоторых домах отсутствует и горячее водоснабжение. В этой двухэтажке по улице Воробьёва горячей воды нет уже несколько недель. Жители возмущаются – в прошлом году ждали подачи тепла до начала ноября, этой осенью – ограничены в возможности пользоваться другой коммунальной услугой.

Олег, житель дома по ул. Воробьёва:

29 сентября по городу давали пробное отопление, давление. Эту трубу опять порвало. Начало заливать подвальное помещение и квартиры, которые находятся в цокольном этаже. Спустя часа полтора - два звонков по диспетчерским службам наконец-то служба диспетчерская приехала и перекрыла вентиль, подачу и вода перестала бежать. Вот уже прошло сколько месяц, три недели, никто не приезжает и эту трубу не ремонтирует.

Владимир Воробьёв, житель дома по ул. Воробьёва:

В прошлом году еще раз напоминаю. Несмотря на активное вмешательство в горисполком, в частности в отдел коммуникаций который лично контролировал. Нам включили отопление только в ночь на 1 ноября, когда на улице было уже -4 градуса.

Тем временем, в «Харьковских тепловых сетях» говорят о серьезном проценте изношенности сетей, в частности, систем горячего водоснабжения, капитальный ремонт которых не проводился десятками лет, а срок эксплуатации давно истек. Но уверяют, что занимаются ликвидацией аварийных ситуаций. Также, подчеркивает руководитель «Харьковских тепловых сетей» Сергей Андреев, в каждом районе города тепловики проводят плановые работы по замене труб, именно этим объясняют масштабные разрытия и, как следствие, отсутствие горячей воды в части жилых домов на протяжении 3-4 месяцев.

Сергей Андреев, ген. директор КП "Харьковские тепловые сети":

По оперативной моей информации на территории города Харькова находятся в отключении именно по горячему водоснабжению 100 домов. Эти отключения продолжаются в пределах сутки-двое. Это максимум, единственная задержка - вот в этот период во время пуска будет в связи с тем, что люди обслуживающие отопление и горячее водоснабжение, это одни и те же люди. То, что касается долгосрочных отключений, это связано с перекладками сетей, это больше капитальные объемы работ, которые производятся, естественно за двое суток они сделаться не могут.

По состоянию на 17 октября отапливаются около 48 процентов жилых домов, отчитываются в мэрии. В этом году, рассказывают чиновники, потратили на подготовку объектов теплоснабжения 74 миллиона гривен – это как использование средств инвестиционной программы, так и деньги, которые были выделены из бюджета Харькова.

Андрей Руденко, зам. мэра по вопросам ЖКХ:

Подготовлено к работе 8 районных котелен, 240 квартальных и локальных котелен, 295 центральных индивидуальных тепловых пунктов, 11 насосных станций. Проведены гидравлические испытания 1600 километров, умножьте на два, потому что подача и обратка. Также подключены к системе теплоснабжения 6290 жилых домов, в том числе дома пгт Песочин и Солоницевка.

Больше 40 процентов жилого фонда отапливается в данный момент и в области, подчеркивают в облгосадминистрации. Кроме того, по данным ХОГА, ТЭЦ «Эсхар» и «ТЭЦ - 5» работают в штатном режиме. Запасов угля на Змиевской ТЭС, а это чуть более 100 тысяч тонн, обещают чиновники, хватит на два месяца работы.