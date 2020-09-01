Начало учебного года: в Минздраве рассказали о школьных запретах

В новом учебном году, который начинается сегодня, для учащихся школ будут действовать определенные запреты. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

Прежде всего, отметил он, ограничения коснутся системы питания школьников. При этом запрета на посещение столовых нет, подчеркнул министр.

"Запрещен шведский стол. Это четко выписано в наших рекомендациях, что дети должны быть четко разграничены и чтобы не пересекались разные возрастные группы, чтобы было не больше 4-х человек за одним столом, чтобы соблюдалась дистанция, чтобы все работники столовой были одеты в защитные маски, перчатки. Такие эпидемиологические меры", - пояснил Степанов.

Среди других рекомендаций Минздрава - десятиминутное проветривание помещений и обязательное мытье рук.

"Мыть руки нужно после каждой перемены — это правда, мы это рекомендуем. Но в выполнении каждой рекомендации должен быть здравый смысл. После урока нужно мыть руки, потому что ребенок прикасается к разным поверхностям. Но это не значит, что учитель после урока должен брать 30 детей, заводить в туалет и заставлять мыть руки", - сказал глава ведомства.

Также Степанов рассказал, стоит ли ждать большой вспышки после начала учебного года.

"Для примера, мы в июне открыли дошкольные учреждения. Дети пошли в садики, и мы не видели больших вспышек. Не видели их и после проведения ЗНО, это уже были старшие классы. Я уверен, что проведение ЗНО состоялось с учетом всех установленных правил. Конечно, мы не можем посадить детей в клетку, и в этом нет необходимости. Нужно просто выполнять все простые рекомендации", - сказал он.