Начало жесткого карантина в Украине могут перенести на 8 января

09 декабря 2020 г. 11:33
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Во власти обсуждается возможность введения жестких карантинных ограничений с 8 января. Однако окончательный формат и даты локдауна пока не согласованы. Об этом сообщил влиятельный источник в правящей фракции Верховной рады.

Ранее в Кабинете министров обсуждался вариант частичного локдауна сразу после празднования Нового года. От него якобы отказались.

"С 1 по 8 января традиционно люди и так отдыхают. Чтобы лишний раз не создавать напряжение, появилась такая идея", - объяснил собеседник.

При этом в правительстве отметили, что окончательный формат и даты жесткого карантина до сих пор не согласованы.

"Еще нет постановления в Кабмине, оно не подано. Сейчас все в процессе, и все меняется", - отметил один из источников.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53