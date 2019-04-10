Начался допрос свидетелей в деле «харьковских каннибалов»

По делу так называемых «харьковских каннибалов» сегодня прошел допрос свидетелей. Двух мужчин, отца и сына, обвиняют в том, что они убили бывшего полицейского, а затем употребляли его мясо в пищу, чтобы таким образом избавиться от трупа.

Тело без головы нашли 11 октября прошлого года у входа в подвал дома по улице Краснодарской. Оно было забросано мешками с мусором. Во время обыска квартиры подозреваемых на балконе обнаружили личные вещи убитого и его голову. Сегодня на допрос пришли брат погибшего, мужчина, обнаруживший труп, и старший родственник обвиняемых - отец и дедушка, соответственно. Правда, последний отказался свидетельствовать, воспользовавшись конституционным правом.

Андрей Головинский, свидетель

Я по пути на остановку общественного транспорта почувствовал трупный запах. Подошел ко входу в подвал - он находится в углублении. И там увидел пакеты с мусором и примерные очертания человеческого тела.

Дмитрий Гундер, брат погибшего, рассказал, что не видел родственника больше пяти лет. О том, что произошло, узнал только, когда ему позвонил следователь. Узнавал брата по фото, на которых рассмотрел свою одежду

Дмитрий Гундер, брат погибшего

Приехал, поговорили, показали фото. Я сказал, что это моя одежда на нем

Старший из обвиняемых между тем настаивает, его сын здесь ни при чем, и во всем виноват только он. А младший еще и добавляет, что признание из него вообще выбили

Ярослав Костюков, обвиняемый

Вот, прокурор видела, как это все было, били и как заставляли это все говорить. Это со стороны полиции

А вот старшего обвиняемого возмутило, то где – либо в СМИ их с сыном называют каннибалами

Максим Костюков, обвиняемый

Вы на прошлом заседании говорили, что вы против, чтоб вас называли Каннибал, людоед, но факт установлен. Вот как было - голова отдельно? - Я сильно похож на людоеда? 40 лет не бросался, а здесь проголодался? - А как было, Максим? - Придет время - услышат.

Сторона защиты, в частности, адвокат Ярослава Костюкова, также говорит: его подзащитный невиновен

Александр Олейник, адвокат Я. Костюкова

Защита на данном этапе будет настаивать на том, что он не совершал этого убийства, то есть он не был соучастником

Прокуратура, в свою очередь, будет настаивать на максимальном наказании по инкриминируемой статье, то есть на пожизненном лишении свободы для обоих обвиняемых. Однако именно о каннибализме в судебном заседании речь идти не может, добавила прокурор по делу Оксана Карнаух

Оксана Карнаух, прокурор

Такого правопорушення у кримінальному кодексі України як канібалізм, не існує такої статті. Тому я як державний обвинувач… немає підстав йти до суду саме з цим обвинуваченням. Наразі ми маємо вчинення вбивства при обтяжуючих обставинах групою осіб. І супутній злочин – це зберігання вогнепальної зброї.

Сейчас осталось допросить еще трех свидетелей. Суд объявил перерыв до 15-го апреля.