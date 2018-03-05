Начато расследование причин аварий на теплосетях

Прокуратура Харьковской области процессуально руководит в уголовном производстве по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), в результате которой произошли 7 масштабных аварий на теплосетях в течение 10 дней.

Аварии произошли начиная с 22 февраля в Шевченковском, Киевском, Немышлянская, Индустриальном, Слободском, Основянском районах Харькова. Из-за порывов труб без тепла остались не менее 700 объектов: жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, в октябре 2017 руководство горисполкома и коммунальных предприятий отчитались перед общественностью о готовности сетей к отопительному сезону.

Теперь полиция следственным путем проверит, каким образом и в каком объеме выделялись и использовались средства на подготовку к зимнему периоду, кто несет ответственность за готовность коммунального хозяйства к работе.

Санкция статьи «служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.