Начнется ли в Харькове эпидемия гриппа? Прогнозы специалистов

16 января 2018 г. 17:19
Автор: Лариса Говина
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В течение нескольких месяцев с октября пришлого года по сегодняшний день, гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями переболело более 100 тысяч жителей Харьковщины, в основном дети – свыше 70 процентов от общего количества. Такие цифры озвучивают харьковские эпидемиологи. Но уровень заболеваемости ниже, чем за аналогичный период прошлого осенне-зимнего сезона приблизительно на треть в области, на столько же – в городе. Эпидемический порог в регионе в целом не превышен, подчеркивают специалисты, исключения – два района Харьковщины.

Татьяна Карлова, зав. отд. орг. эпид. исследований Хар. обл. лаб. центра:

Діти до 1 року, діти 10-14 років та підлітки 15-17 років відбулося перевищення порогового рівня у цих вікових категоріях стосовно Шевченківського району. По всіх інших районах ситуація є спокійною і задовільною. Рівень низький, окрім у віковій групі 5-9 років по Зачепилівському району.

Эпидемиологи уже зафиксировали в области сразу несколько видов опасных вирусов, в частности, гриппы типа А и Б. Вирусы типа А чаще других вызывают эпидемию и при отсутствии лечения приводят к серьезным осложнениям – пневмонии, поражению нервной и сердечно-сосудистой системы, а также воспалению почек. Рост заболеваемости гриппом и обычными простудами специалисты прогнозируют в области после окончания школьных каникул и завершения новогодне-рождественских праздников.

Татьяна Карлова, зав. отд. орг. эпид. исследований Хар. обл. лаб. центра:

Якщо будуть заноси в колективи, якщо будуть несвоєчасно госпіталізовані, буде розповсюдженя інфекції однозначно і буде зростання захворюваності однозначно і плюс чинники, які є сезонними. якщо зараз ми маємо температуру 0 градусів чи -2 градуси, якщо буде температура зростати, також кількість захворілих буде зростати.

Основной способ избежать заражения гриппом – вакцинация, подчеркивают специалисты. Но харьковчане посещать поликлинику ради прививок не спешат, в качестве профилактики сезонных заболеваний употребляют много овощей и фруктов, а также ведут здоровый образ жизни.

Виктория:

Ну прививки я сейчас не делаю. но, конечно, занимаюсь спортом, постоянно ем какие-то витамины, то есть фрукты, овощи.

Валерия:

Витамины, но не в сезон заболевания, а до сезона заболевания, то есть - это осенние месяцы и после зимы, когда у нас у всех авитаминоз, конечно, принимать витамины, ну я, например, сторонница, да. Курсом пропить. Месяц, как положено. Ну зарядка, спорт, физкультура на стадионе обязательно.

Первые симптомы грипп – высокая температура больше 39 градусов, боль в мышцах и слабость. Если они появились, эпидемиологи рекомендуют сразу обращаться к врачу, поскольку по данным Министерства здравоохранения летальные случаи от гриппа случаются именно из-за несвоевременного обращения к специалистам.

Видео: 

Начнется ли в Харькове эпидемия гриппа? 16.1.18

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