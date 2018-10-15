Националисты разгромили офис Медведчука в Киеве

15 октября 2018 г. 0:56
Источник: Левый берег
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Представители праворадикальных организаций С14 и "Традиция и порядок" устроили погром в здании на улице Липинского, где, по их информации, находится офис пророссийского политика Виктора Медведчука.

Об этом с места происшествия сообщил корреспондент LB.ua.

Участники погрома выбили ролету, защищавшую окно, и бросили внутрь помещения файеры.

На стене дома активисты написали "Слава нации", "Смерть врагам".

Виктор Медведчук собирается баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду и в связи с этим развернул активную деятельность.

Под его контроль, в частности, перешли два крупных новостных канала "112 Украина" и NewsOne.

Напомним, 16 августа напротив этого здания вывесили портрет Василия Стуса, а 31 июля сожгли огромный шар из ваты, а в ноябре 2016 года митингующие с Майдана побили окна в "офисе Медведчука" на Большой Васильковской.

 

 

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