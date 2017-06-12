Нацполиция объявила набор 2300 патрульных

Патрульная полиция намерена закрыть около 2300 вакансий в 16 управлениях, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий.

"Сегодня в 16 управлениях патрульной полиции будут проведены брифинги об объявлении набора в ряды патрульной полиции", - сказал Билошицкий на брифинге,.

По его словам, речь идет о подборе сотрудников полицейских патрулей, которые в дальнейшем будут нести службу в дорожной патрульной полиции, тактических группах и собственно в патрульной полиции.

"Будет объявлен набор на более 2 тыс 300 вакансий", - сказал Билошицкий.

Напомним, более 70 патрульных полицейских приступили к патрулированию трасс международного и национального значения в составе более 20 патрулей с понедельника, 12 июня, в Украине. Дорожная патрульная полиция не является отдельной структурой - подразделение патрульной полиции, которое будет нести службу на трассах международного и национального значения.