Нацслужба здоровья может быть создана в начале 2018 года

20 октября 2017 г. 13:22
Источник: Левый берег
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Независимый заказчик услуг, ответственный за финансирование системы здравоохранения, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) может быть создана в начале 2018 года.

Об этом сообщил заминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже много проектов нормативных актов для реализцаии закона о государственных финансовых гарантиях наработаны, мы ожидали принятия законопроекта. Один из них - постановление правительства о создании НСЗУ. Как только президент подпишет закон №6327, мы сразу подадим проект постановления на Кабмин. Это произойдет в начале 2018 года", - сказал он.

До создания НСЗУ финансирование системы здравоохранения будет осуществляться в порядке, определенном Кабмином.

"Будет переходной период. До момента, как финансированием будет заниматься НСЗУ, я думаю, что с очень высокой вероятностью, это временно будет выполнять Минздрав. Но это будет с четким дедлайном в несколько месяцев, не дольше, пока НСЗУ не будет создана и пока все формальности не будут пройдены, пока она не будет укомплектована", - сказал он.

Сейчас над созданием НСЗУ работает команда из около 20 человек. Назначать руководителя НСЗУ будет Кабмин.

"Назначение будет правом Кабмина. Мы эту должность в обмен на голоса никому не обещали, дождемся создания НСЗУ", - отметил Ковтонюк.

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