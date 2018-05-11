Нацсовет проверит "Интер" из-за скандального концерта к 9 мая

11 мая Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты мониторинга эфира телеканала «Интер» за 9 мая и назначил ему внеплановую проверку.

Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

«К регуляторному органу, сообщил председатель Национального совета Юрий Артеменко, поступили многочисленные письма, в частности обращение Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, жалобы граждан, а также заявление одной из политических партий, в которых говорится о том, что содержание передачи телеканала «Интер», а именно концерта «Победа. Одна на всех», унижает достоинство граждан Украины, разжигает рознь и призывает к подрыву целостности государства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный совет проверит телеканал на соблюдение им требований закона и после этого примет соответствующее решение.

Накануне празднования Дня памяти и примирения 8 мая и Дня Победы 9 мая Национальный совет обратился к вещателям с призывом не транслировать контент, который раскалывает общество.

