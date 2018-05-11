Нацсовет проверит "Интер" из-за скандального концерта к 9 мая

11 мая 2018 г. 16:50
Источник: УНИАН
42 просмотра

11 мая Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты мониторинга эфира телеканала «Интер» за 9 мая и назначил ему внеплановую проверку.

Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

«К регуляторному органу, сообщил председатель Национального совета Юрий Артеменко, поступили многочисленные письма, в частности обращение Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, жалобы граждан, а также заявление одной из политических партий, в которых говорится о том, что содержание передачи телеканала «Интер», а именно концерта «Победа. Одна на всех», унижает достоинство граждан Украины, разжигает рознь и призывает к подрыву целостности государства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный совет проверит телеканал на соблюдение им требований закона и после этого примет соответствующее решение.

Накануне празднования Дня памяти и примирения 8 мая и Дня Победы 9 мая Национальный совет обратился к вещателям с призывом не транслировать контент, который раскалывает общество.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.