Над оккупированным Донбассом запустили огромный флаг Украины на воздушных шариках

29 октября 2017 г. 18:02
Источник: Новое Время
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В небо в сторону оккупированных территорий Донбасса запустили огромный сине-желтый флаг на около 50 воздушных шариках.

Флаг запустили в прифронтовой Авдеевке и направили его в сторону Горловки.

Для надувания шариков и развертывания флага сошлись местные жители и военные. Шарики передали дети из Краматорска, а сам флаг сшила женщина с Донецка за деньги, которые собрали на патриотическую акцию в оккупированном областном центре.

Боевики открыли огонь по шарикам, но безрезультатно - сбить флаг не смогли.

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