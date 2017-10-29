Над оккупированным Донбассом запустили огромный флаг Украины на воздушных шариках

В небо в сторону оккупированных территорий Донбасса запустили огромный сине-желтый флаг на около 50 воздушных шариках.

Флаг запустили в прифронтовой Авдеевке и направили его в сторону Горловки.

Для надувания шариков и развертывания флага сошлись местные жители и военные. Шарики передали дети из Краматорска, а сам флаг сшила женщина с Донецка за деньги, которые собрали на патриотическую акцию в оккупированном областном центре.

Боевики открыли огонь по шарикам, но безрезультатно - сбить флаг не смогли.