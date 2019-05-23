"Надеюсь, Дронов еще при жизни увидит маму". Адвокат Сергей Перепелица прокомментировал апелляцию

23 мая 2019 г. 16:25
Автор: Наталья Белокудря
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Еще в апреле Харьковский апелляционный суд вернул дело в районный суд и не открыл производство. Ведь одна из обвиняемых, Елена Зайцева, не дочитала материалы.

14 мая стало известно, что экс-студентка университета Каразина с делом ознакомилась, и производства открыли.

Между тем апелляционную жалобу Геннадия Дронова вернули и попросили устранить недостатки.

Как рассказал адвокат Сергей Перепелица, завтра он планирует подавать обновленный пакет документов в суд, и то, что заседание назначили на август, поддерживает.

Сергей Перепелица, адвокат Дронова

Те, що призначили на серпень місяць, - це дуже добре, адже я розумію, що апеляційний суд дуже  навантажений, і деякі провадження призначаються на 20-й рік, тому така дата, вона є сприйнятною у зв»язку з загальною ситуацією в суді. Те, що ми подамо виправлену апеляційну скаргу, що просив нас зробити суд у встановлені законом строки, і тому провадження по суті буде відбуватись саме 14 серпня

Клиент защитника Перепелицы, Геннадий Дронов, по словам юриста, еще не отошел от приговора и не очень хорошо себя чувствует, однако надеется на справедливую апелляцию.

Сергей Перепелица, адвокат Дронова

Ні, ну з мамою, звісно, не бачиться, і зараз тільки суд може дозволяти побачення, тому що він закріплений за апеляційним судом, ну а оскільки в нас засідань немає, жодних клопотань ми не подавали, і мама фізично не зможе добратись до слідчого ізолятора, тому сподіваюсь, що вони ще в житті, як це не сумно, зможуть побачитись

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева телефону сообщила Новостям "АТН", что все комментарии предоставит в ходе судебного заседания, а пока ей пока ничего комментировать.

 

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Apellacia

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