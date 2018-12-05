Надежда Савченко объявила сухую голодовку (видео)

Народный депутат Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта и государственного переворота, решила объявить сухую голодовку.

Согласно сообщению, опубликованном на ее странице в Facebook, следователи СБУ якобы "шантажируют и давят на народного депутата …, требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатами, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины".

23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Днем ранее Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест. Во время оглашения представления на Савченко в Раде генпрокурор Юрий Луценко намекнул, что "кукловодом" в этой истории может быть Виктор Медведчук.

Савченко подозревают в подготовке теракта, государственного переворота и свержения власти. По словам Луценко, следствие располагает также фактами участия представителей Российской Федерации в содействии Савченко и главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану в подготовке переворота.

В случае доказательства инкриминируемой вины Савченко грозит 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подробнее о политических мотивах и последствиях "дела Савченко-Рубана" читайте в материале Юлии Мостовой "Перенаправленный взрыв" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".