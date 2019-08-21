 

Наелись грибов. Неравнодушная женщина спасла двух детей

21 августа 2019 г. 17:53
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Харьковчанка Любовь Цапко спасла жизнь и здоровье двум детям в Чугуевском районе.  

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 августа в 1:07 в полицию обратилась жительница поселка Малиновка Чугуевского района. Женщина сообщила, что ее 10-летний сын утром 15 августа ушел гулять и домой не вернулся.

Через несколько часов мальчика обнаружили в одной из больниц Харькова.

Как выяснилось, в тот день ребенок гулял по поселку со своим 11-летним товарищем. Ребята отдыхали, купались в реке. Затем в лесу насобирали грибов, пожарили на костре и съели. Через некоторое время одному из подростков – старшему - стало плохо. 

Младший товарищ решил искать помощи и пошел в сторону дороги Чугуев-Малиновка, однако вокруг не было ни души, а мобильных телефонов при себе дети не имели. 

К счастью, мальчик встретил взрослых - супружескую пару. Харьковчане отдыхали у реки неподалеку урочища Фигуровка Чугуевского района и уже собирались возвращаться домой. 

Внимательно выслушав мальчика, Любовь Трофимовна выяснила, что дети недавно употребляли грибы. Женщина не стала терять времени и сразу оказала первую медицинскую помощь уже почти бессознательному старшему мальчику, а затем срочно вызвала медиков.

Медики доставили подростков в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. На сегодняшний день их жизни и здоровью ничего не угрожает.

А харьковчанку, спасшую ребят, за проявленное неравнодушие и отзывчивость руководство харьковской полиции отметило благодарностью. 

Сама женщина не чувствует себя героиней, ведь она сама имеет четырех внуков и хорошо разбирается в вопросах воспитания детей, тем более в этом ей помогает большой опыт педагога, отметили в полиции.  

 

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