Наезд на толпу людей в Москве: украинцев нет среди пострадавших

26 декабря 2017 г. 10:16
Источник: УНИАН
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В результате смертельного ДТП в Москве погибли, по последним данным, 5 человек.

Украинцев среди пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении Консульской службы МИД Украины в Twitter.

«По информации консула, граждан Украины нет среди пострадавших в Москве во время въезда автобуса в подземный переход», – сообщили в МИД.

Как сообщалось, вчера, 25 декабря, в 14:46 на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП. Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По последним данным, погибло 5 человек.
 

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