Наглядность для школьного кабинета математики®

28 января 2020 г. 17:24
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Одним из необходимых условий эффективного обучения в школе «царицы всех наук» — математики, является систематическая реализация дидактического принципа наглядности при формировании математических понятий. Наглядность способствует образованию четких и точных образов изучаемых объектов, помогает ученикам осуществлять переход от восприятия конкретных предметов к осознанию абстрактных понятий о них (выделением и словесным закреплением общих существенных признаков рассматриваемых предметов). 

 

 

Демонстрационные модели и наборы для кабинета математики

Среди средств наглядности особого внимания заслуживают модели разборных пространственных фигур, которые помогают формировать у школьников фундаментальные понятия из курса геометрии и стереометрии, выполнять изображения пространственных фигур на плоскости, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения ситуационных задач с опорой на изученные формулы и знания о свойствах фигур. Поэтому заведующему кабинетом математики следует постоянно заботиться о наличии и достаточном количестве в «арсенале» его материально-технической базы таких демонстрационных моделей, как: 

  • прямые плоскости и их множество; 

  • двугранные углы; 

  • многогранники;

  • тела вращения;

  • единицы объема,

а также наборов:

  • «Части целого на круге. Простые дроби» — https://labora.com.ua/products/trigonometrichniy_krug;

  • «Набор по стереометрии (телескопический)»;

  • «Набор геометрических тел» и др.

Работа с этими моделями и наборами во время уроков, а также при проведении лабораторных и самостоятельных практикумов, способствует формированию у учащихся математического мышления, пространственного воображения, конструкторских способностей. У школьников совершенствуются практические навыки измерений, построений и вычислений, закрепляются полученные теоретические знания и создаются условия для рационализаторской деятельности. 

Где купить демонстрационные модели и наборы для кабинета математики

Заказать и купить наглядные пособия для предметных кабинетов, в том числе, для кабинета математики, можно в интернет-магазине «ЛАБОРА» одноименной компании, имеющей свои производственные мощности по производству мебели, дидактических материалов и другого школьного оборудования для современной украинской школы. На сайте магазина в соответствующих рубриках представлен широкий ассортимент товаров. Опытные менеджеры помогут сделать оптимальный выбор и оформить покупку. Все изделия сертифицированы, отвечают требованиям МОЗ и рекомендациям Министерства науки и образования Украины (приказ №704). Доставка производится во все уголки страны.

 

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