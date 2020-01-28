Наглядность для школьного кабинета математики®

Одним из необходимых условий эффективного обучения в школе «царицы всех наук» — математики, является систематическая реализация дидактического принципа наглядности при формировании математических понятий. Наглядность способствует образованию четких и точных образов изучаемых объектов, помогает ученикам осуществлять переход от восприятия конкретных предметов к осознанию абстрактных понятий о них (выделением и словесным закреплением общих существенных признаков рассматриваемых предметов).

Демонстрационные модели и наборы для кабинета математики

Среди средств наглядности особого внимания заслуживают модели разборных пространственных фигур, которые помогают формировать у школьников фундаментальные понятия из курса геометрии и стереометрии, выполнять изображения пространственных фигур на плоскости, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения ситуационных задач с опорой на изученные формулы и знания о свойствах фигур. Поэтому заведующему кабинетом математики следует постоянно заботиться о наличии и достаточном количестве в «арсенале» его материально-технической базы таких демонстрационных моделей, как:

прямые плоскости и их множество;

двугранные углы;

многогранники;

тела вращения;

единицы объема,

а также наборов:

«Части целого на круге. Простые дроби» — https://labora.com.ua/products/trigonometrichniy_krug;

«Набор по стереометрии (телескопический)»;

«Набор геометрических тел» и др.

Работа с этими моделями и наборами во время уроков, а также при проведении лабораторных и самостоятельных практикумов, способствует формированию у учащихся математического мышления, пространственного воображения, конструкторских способностей. У школьников совершенствуются практические навыки измерений, построений и вычислений, закрепляются полученные теоретические знания и создаются условия для рационализаторской деятельности.

Где купить демонстрационные модели и наборы для кабинета математики

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