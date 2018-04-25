Наказание за пытки. Харьковского милиционера осудили за издевательства над задержанным на 4 года

Летом 2012 года информация о том, что из окна Орджоникидзевского райотдела выпал человек стала очередным сообщением о подобном инциденте. На тот момент медиа и правозащитники насчитали уже с десяток громких случаев. когда задержанные, не выдерживая пыток, пытались освободиться от обидчиков даже рискуя собственной жизнью.

Габриэль, местный житель, 2012 год:

Говорили, что человек мог сброситься, или его сами сбросили.

Пострадавшим оказался 35-летний мужчина, который со множественными травмами был доставлен в больницу. Врачи смогли спасти ему жизнь, но он остался инвалидом первой группы, потряв возможность двигаться. Тогда, в местнйо прокуратуре сначала отказались открывать уголовное дело против милиционеров. Согласившись с версией правоохранителей, что молодой человек самостоятельно пришел в райотдел в состоянии наркотическог оопьяненися для дачи показания, а потом передумал и самостоятельно ушел и выпрыгнул из окна уборной. Но вскоре, уже в областнйо прокуратуре изменили свою позицию относительно действий сотрудников райотдела и в суде первой инстанции и апелляции доказали, что мужчину таки задержали и проводили с ним оперативные действия незаконно.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области:

Чоловіка жодним чином не зареєстрували, не повідомили родичів, протримали 14 годин. Що саме сталось у кабінеті, телесних ушкоджень ми встановити вже не можемо, але вранці він попросився у туалет, й вистрибнув. На суді він повідомив, що зробив це з відчаю.

По статье "Превышение служебных полномочий с использованием насилия" был осужден милиционер, который проводил следственные действия с пострадавшим. Ему назначено реальное наказание в виде лишения свободы на 4 года, и выплату 150 тысяч гривен компенсации.