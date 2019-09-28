Налет на языке — лечение стоматологического заболевания в клинике «Люми-Дент» в Киеве®

Налет на языке — неприятная проблема, с которой хотя бы однажды сталкивается большинство людей. В норме язык должен быть чистым, розовым и без повреждений, но иногда на его поверхности появляется налет разных оттенков, который очень трудно удалить.

Причины налета на языке — из-за чего он появляется

На странице https://www.lumident.kiev.ua/nalet-na-jazyke специалисты клиники «Люми-Дент» в Киеве рассказывают о проблемах, вызывающих налет, и предлагают лечение. В целом налет на языке можно разделить на две категории — временный, не свидетельствующий о каких-либо заболеваниях, и патологический, который является симптомом недуга.

Временный налет иногда появляется у каждого человека после употребления определенных напитков с красящими элементами — кофе, крепкого черного чая, газировки, некоторых фруктов и ягод. Цвет налета может быть самым разнообразным — от белого и желтого до неестественно-яркого или темного. Чаще всего такой налет просто не замечают, поскольку удаляется он естественным образом и очень быстро.

Опасный белый налет на языке или желтый, вызванный болезнями, характеризуется тем, что не уходит надолго даже после чистки. Особенно густым он становится ранним утром и ближе ко сну, часто сопровождается сухостью, дурным запахом и другими малоприятными проявлениями. В данном случае можно заподозрить наличие недугов, поскольку ситуация не является нормальной.

В клинике «Люми-Дент» в Киеве выделяют несколько основных причин налета, имеющего патологическое происхождение.

Желтый налет на языке вызывается внутренними недугами — хроническими патологиями печени и почек, желчного пузыря. Иногда налет желтого цвета свидетельствует о сильном обезвоживании — в таком случае нужно просто скорректировать употребление жидкости.

Коричневый налет на языке может быть знаком, свидетельствующим о недугах желудка, кишечника и органов дыхания. Также он часто возникает после употребления кофе или нескольких выкуренных сигарет — от него можно избавиться, но при этом следует помнить, что при курении и злоупотреблении кофе он быстро может стать патологическим.

Белый налет на языке чаще всего сигнализирует о неприятном, но не слишком опасном заболевании — молочнице. Вопреки мифам, бывает она не только у женщин, но и у мужчин, в том числе в полости рта.

Что делать, если налет на языке не счищается сам собой

Поскольку причины налета на языке могут лежать в совершенно разных областях здоровья, при возникновении проблемы стоит в первую очередь обратиться к терапевту и сдать основные анализы. Это поможет установить, нет ли в организме серьезных хронических недугов, требующих лечения. Если в целом здоровье не вызывает опасений, но присутствует кандидоз в полости рта, то лечение налета на языке необходимо осуществлять в хорошей стоматологической клинике.

«Люми-Дент» в Киеве предлагает системную стоматологическую терапию, включающую в себя лечение антибиотиками, противогрибковыми препаратами, качественную современную чистку от зубного камня и мягких отложений. Также опытный-врач стоматолог поможет скорректировать диету и даст рекомендации, как не допускать возникновение молочницы во рту в будущем. Стоматологический налет при быстром обращении к врачу лечится достаточно просто.