Налог на дополнительные метры. Кому и сколько придется заплатить

В этом году налог на недвижимость или, как его окрестили, налог на дополнительные квадратные метры оплачивать нужно будет уже с 1 июля. Фискалы обещают до этого времени всем плательщикам разослать письма-уведмоления. Не смотря на то, что налог этот в местный бюджет платится с 2014 года знают о нем не все.

Помоему с 78 кв метров будут платить довольно большой налог на недвижимость. Вот мои родственники будут платить налог.

Антон:

Квартиры более 250 квадратных метров налогом дополнительным облагаются.

Марина:

Теперь придет какая сумма? - 2% от минимальной заработной платы. Это от 1300, которые были в прошлом году. - Молодцы какие, понятно, спасибо вам, а мы не знали.

Платить, поясняют в фискальной службе, действительно нужно будет за дополнительные квадратные метры. Это те, что идут свыше льготных. В Харькове их депутаты установили для квартир, площадью в 60 квадратных метров для квартир и 120 - для частных домов.

Ирина Васильева, начальник отдела ГУ ДФС в Хар. обл.:

Если квартира площадью 100 кв метров принадлежит в равных долях мужу и жене, то есть по 1/2, по 50 кв. метров, то здесь нет налогообложения ни у одного из владельцев. Если в квартире 100 кв метров проживает несколько членов семьи, но квартирой владеет один член семьи, то в данном случае этот объект налогообложения будет у владельца квартиры в размере 40 кв. метров.

Высчитать, сколько же нужно отдать в местный бюджет, просто. В Харькове с одного квадратного метра берется 27 гривен 56 копеек - 2% от минималки. Обладателям квартир скажем в 65 квадратов, с учетом льготы налог составит сумма 138 грн. А вот тем, кто зарабатывает на квартирах, придется платить полную сумму. На них льготные метры не распространяются. Правда, выявить таких людей сложно, если они не предприниматели, уверен директор агентства недвижимости Сергей Шкилев.

Сергей Шкилев, директор агентства недвижимости "Город":

Налоги, это в основном предприниматели, либо физические лица, которые имеют недвижимость, которую сдают как коммерческую, либо посуточные, потому что там очень сложно скрыться. Там очевидно, наглядно и видно. Если сдали квартиру кому-то, то кроме соседей никто и не знает.

Заходить в каждую квартиру фискалы, конечно, не могут, отмечают в главном управлении. Но вот если обнаружат должников, их ждут штрафные санкции. На уплату дается 60 дней после уведомления. Но даже если его нет, гражданин по закону обязан самостоятельно обратиться в службу.

Ирина Васильева, начальник отдела ГУ ДФС в Хар. обл.:

Застосовується штрафна санкція та пеня, штрафна санкція - 10% при затримці сплати до 30 днів та 20% при затримці понад 30 календарних днів.

В прошлом году за счет налога на недвижимость местные бюджеты Харьковщины пополнились на 22 и 3 млн грн.. В этом году фискалы надеются на большие сборы. Поступлений ожидают за счет уменьшения льготных площадей. В это году под налогообложение подпадут собственники 3-комнатных квартир.