 

Намечается гендерный рекорд: девушки идут служить в ВСУ

18 июля 2019 г. 15:19
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По данным пресс-службы ХОГА, ВСУ в июле пополнят более 140 контрактников из Харьковской области. 

Об этом сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

«На базе Харьковского областного военкомата продолжается комплексная информационно-разъяснительная работа с кандидатами для прохождения службы по контракту. Несмотря на сезон отпусков и отдыха, каждый день в военные учреждения прибывают потенциальные воины из разных районов области и города Харькова», - отметил военный комиссар.

Он рассказал, что в течение визитов мужчины и женщины изучают особенности службы в армии, знакомятся с армейскими профессиями, общаются с представителями боевых частей ВС Украины, специально прикомандированных в Харьков. Так, лучшие воины с солидным послужным списком демонстрируют презентационные видеоролики своих подразделений, на собственном примере рассказывают о перспективах продвижения по карьерной лестнице, раскрывают нюансы денежного обеспечения и тому подобное.

Офицеры РВК также посещают промышленные предприятия, учебные заведения, разворачивают в городах и поселках области агитационные палатки, где рассказывают о преимуществах службы по контракту.

«По итогам комплексной информационно-разъяснительной работы в этом месяце мы планируем направить в войска более 140 контрактников, - рассказал Юрий Калгушкин. - При этом в нашем регионе ожидается настоящий гендерный рекорд - сразу 25 девушек в июле изъявили желание надеть военную форму».

Очередную команду новобранцев-контрактников в учебные центры Вооруженных Сил Украины для освоения военных специальностей планируют отправить в конце июля.

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