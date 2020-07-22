Наоми Кэмпбелл исполнилось 50 лет. История Черной пантеры®

Впервые темнокожая фотомодель Наоми Кэмпбелл, появившаяся на обложках популярного глянца «Vogue», прославилась бурным характером в семейной жизни. Не смотря на свой возраст, Наоми появляется на обложках известных мировых журналов, очень мечтает о своих детях. В свободное от фотосъемок время Наоми Кэмпбелл занимается защитой животных и благотворительностью.

Наоми Кэмпбелл имеет тысячи поклонников по всему миру, но некоторые считают ее характер не совсем простым, из-за чего она была прозвана «черная пантера», прославившаяся конфликтными ситуациями. Читайте последние актуальные новости Украины

Был случай, когда Наоми в порыве эмоций швырнула в свою горничную телефоном. Нельсон Мандела назвал красавицу Наоми своей внучкой за активную поддержку "Африканского Конгресса" и многочисленные предложения по защите животных.