Нападение на автобус под Харьковом: суд избирает меру пресечения еще 7 задержанным

Сегодня, 30 августа, в Киевском районном суде продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения 7 задержанным, причастным к нападению на автобус с людьми под Харьковом 27 августа 2020.

Напомним, девятерым из них накануне уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, правопорядок возле Киевского районного суда осуществляют около 250 правоохранителей.

В настоящее время у здания суда собралось около 100 человек.

По данным полиции, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Напомним, 27 августа около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге заблокировали движение микроавтобуса, в котором находились 20 человек, и совершили нападение на его пассажиров.

При этом злоумышленники порезали шины, разбили камнями стекло и обстреляли сам микроавтобус из травматического оружия. В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших.

Затем злоумышленники скрылись на своем автомобиле. Однако через час после нападения они были задержаны в Красноградском районе.

По инормации руководства МВД, стрельба вблизи Люботина произошла из-за конфликта между сторонниками двух политических сил.