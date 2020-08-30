Нападение на автобус возле Люботина: девяти задержанным избрали меру пресечения

Суд Киевского района Харькова 29 августа избрал меру пресечения части задержанных, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на данный момент мера пресечения избрана 9 задержанным.
По постановлению судьи Киевского районного суда они 60 суток находиться под стражей без права внесения залога.
Напомним, 27 августа около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге заблокировали движение микроавтобуса, в котором находились 20 человек, и совершили нападение на его пассажиров.
При этом злоумышленники порезали шины, разбили камнями стекло и обстреляли сам микроавтобус из травматического оружия. В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших.
Затем злоумышленники скрылись на своем автомобиле. Однако через час после нападения они были задержаны в Красноградском районе.
По данным МВД, стрельба вблизи Люботина произошла из-за конфликта между сторонниками двух политических сил.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим соучастникам преступления.