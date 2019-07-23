 

Нападение на девушку возле харьковского кладбища: подробности от полиции

23 июля 2019 г. 13:20
1 просмотр

Ранее сообщалось, что вчера, 22 июля, сотрудники 5-й пожарно-спасательной части задержали мужчину, который напал на девушку возле кладбища №3, расположенного в районе улицы Спортивной в Харькове.

Задержанного злоумышленника передали в руки прибывшим на место правоохранителям.

В полиции рассказали подробности происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, вчера около 15:00 в дежурную часть полиции Московского района поступило сообщение о задержании гражданами 31-летнего харьковчанина, который нанес телесные повреждения 25-летней девушке.

Мужчина возле городского кладбища напал на потерпевшую и ударил ее сзади по голове.

Полицейские установили, что потерпевшая шла вблизи городского кладбища. Неожиданно кто-то ударил ее по голове. Девушка испугалась и начала кричать. Нападающий пытался бежать, но его задержали прохожие.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.  

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.