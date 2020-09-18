Нападение на экс-политзаключенного Балуха в Киеве: нардеп сообщил о задержании подозреваемого

Полиция задержала мужчину, который напал на экс-политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом сообщил в Фейсбук депутат Николай Княжицкий.

Подробности пока неизвестны.

В то же время народный депутат Ирина Геращенко отметила, что Балух уже 11 дней находится в стабильно тяжелом состоянии и пребывает в медикаментозной коме.

«От лечащих врачей Балуха: Пациент стабильно тяжелый, очень тяжелая травма, поэтому нужно время. Владимир до сих пор в состоянии медикаментозного сна. До сих пор не известно, сколько времени он находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь, это затрудняет лечение», - написала она в фейсбук.

Геращенко напомнила, что "Европейская солидарность" планировала делегировать Балуха первым номером своего избирательного списка в Киевский областной совет, но пока, по ее словам, это нереалистично.

Напомним, утром 8 сентября Балуха нашли избитым в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. Офис президента заявил, что "крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного" и требует от Нацполиции быстрого и полного расследования этого преступления. Кроме того, в ОП отметили, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив.

В Нацполиции также рассказали о деталях избиения Балуха. На 14 сентября его состояние оставалось стабильно тяжелым.

16 сентября стало известно, что Балух приходил в себя и пытался снять повязку с головы. Поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.