Нападение на харьковского телеоператора: дело направлено в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых в избиении оператора харьковской службы новостей Вадима Макарюка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Дело будет рассматривать Киевский районный суд Харькова.

Подозреваемым в нападении на журналиста инкриминируют преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, совершенное по предварительному сговору группой лиц, умышленное нанесение телесных повреждений с применением предмета, специально приспособленного для этого, уничтожение имущества журналиста и хулиганство (ч. 3 ст. 171, ч. 4 ст. 296, ч. 1 и ч. 2 ст. 345-1, ч. 1 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, на телеоператора Вадим Макарюка напали 7 июня в Харькове на территории торгового центра "Барабашово", когда между двумя группами людей произошли столкновения. Тогда неизвестные избили журналиста ногами и разбили его камеру.

В результате избиения Макарюк был госпитализирован. У него диагностировали перелом носа и кровоизлияние в мозг.

По подозрению в нападении на журналиста задержали харьковчан Сергея Козлюка, Олега Радченко, Илью Алешкина и Михаила Базалея. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Четвертому подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) и ч.1 ст.347 (умышленное повреждение или уничтожение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.