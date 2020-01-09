Нападение на медика скорой помощи на Салтовке: открыто уголовное дело

09 января 2020 г. 11:36
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Харьковские правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на медицинского работника, которое произошло ночью 7 января на Салтовке.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о том, что возле дома по проспекту Тракторостроителей происходит драка между бригадой скорой медицинской помощи на вызове и мужчиной, поступило в полицию Московского района 7 января около 2:00.

Прибывший на место экипаж патрульной полиции выяснил, что 42-летний мужчина поссорился с 28-летним фельдшером бригады скорой медицинской помощи, которая приехала по вызову к 4-летней дочери нападающего. 

Вследствие выяснения отношений медик получил телесные повреждения.

По данному факту следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает исправительные работы на срок до 1 года. 

Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства инцидента.

 

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