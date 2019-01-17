Нападение на полицейского в Харькове: полиция просит у водителей записи с авторегистраторов

В связи с расследованием нападения на полицейского, которое произошло 16 января на улице Краснодарской в Харькове, полиция просит у водителей записи с видеорегистраторов.

Напомним, вчера, 16 января, около 8 утра во дворе дома по улице Краснодарской двое злоумышленников напали на полицейского. Его несколько раз ударили по голове, а затем выстрелили несколько раз, ранив мужчину в голову и шею. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По информации правоохранителей, преступники скрылись на автомобиле Daewoo Lanos с номерами АХ 1012 АА.

В связи с этим правоохранители просят водителей, которые 16 января 2019 с 5:30 до 8:00 двигались по улицам Краснодарская, Солнечная, Салтовское шоссе, проспектами Московский и Тракторостроителей, а также ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении автомобиля «Daewoo Lanos» темного цвета государственный номер АХ 1012 АА, предоставить в полицию записи с видеорегистратора или информацию о разыскиваемом автомобиле.

Контактные телефоны: 102, 70-59-300, 70-59-363, 73-08-214.