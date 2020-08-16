Нападение на таксиста на Салтовке: подозреваемого задержали

Полицейские задержали злоумышленника, который ударил ножом таксиста накануне вечером. Им оказался 37-летний знакомый потерпевшего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, 15 августа около 18:50 в больницу обратился 51-летний харьковчанин с ножевым ранением шеи. Пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Прибывшие на место полицейские осмотрели автомобиль пострадавшего, опросили свидетелей и установили, что ранение мужчина получил в ходе конфликта со своим знакомым. Находясь в салоне машины, злоумышленник ударил раскладным ножом в область шеи потерпевшего. Вещественные доказательства изъяты.

Следователем начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.