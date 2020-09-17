Нападение на журналистов АТН в Харькове: дело дошло до суда

Шо ты снимаешь, тебе голову набить? Тебе голову набить? Отваливайте на*уй отсюда. Вы тоже - на-*уй.

Так встретил журналистов родственник женщины, которая убила своего ребенка, а затем покончила с собой.

Произошло это в середине июля. По версии следствия, женщина поступила так из-за того, что ей угрожали коллекторы.

Тогда на место трагедии приехали сразу четыре телеканала. На видео - родной брат погибшей, Александр Кузнеченко, грозит избиением операторам и журналистке.

После такой встречи журналисты отошли на соседнюю улицу.

Впрочем, мужчина последовал за ними, взяв подкрепление, и продолжил ссору.

В ходе схватки у съемочной группы телекомпании АТН украли штатив и повредили машину.

В ходе событий журналисты вызвали полицию и написали заявление.

Первое заседание суда по делу по статье «Препятствование журналисткой деятельности» прошло в Октябрьском районном суде.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст.171 Кримінального кодексу України - це перешкоджання професійній журналістській діяльності. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешт до шести місяців або обмеження волі до 3-х років.

Пока это подготовительное судебное заседание посвящено именно нападению на журналистов. Однако нападающему инкриминируют две статьи: кража и повреждение имущества.

Владислав Самойлов, оператор

Я до сих пор вспоминаю те события. Было страшно, когда на машину напали, когда камнями кидались, когда исчез штатив.

Александр Кузнеченко в ходе заседания попросил прощения у съемочной группы и предложил мировое соглашение.

Александр Кузнеченко, обвиняемый

Когда прошло время, понимаю, что действовал неправильно и не имел права противоправные действия такие оказывать, то есть мешать, там, сьемочной группе заниматься своим делом, просто был в состоянии аффекта, поскольку случилась трагедия в семье.

Впрочем, о возмещении убытков Александр Кузнеченко не сказал ни слова. Представители СМИ довольно часто сталкиваются во время съемок с произволом со стороны людей, которые, идя против закона, выбивают камеры из рук, нападают на журналистов, операторов и угрожают.

Только за прошлый год в Харькове во время съемок физически пострадали и попали на больничные койки коллеги из нескольких национальных каналов, однако до сих пор ни одного приговора в суде так и не было объявлено.

Кристина Асыка, журналистка

Основна мета - це журналісти мають почувати себе у безпеці. Вони мають бути захищені від того, що просто хтось хоче завдати їм якіхось фізичних пошкоджень. Ми маємо почувати себе в безпеці, адже ми на роботі.

Заседание прошло в экспресс-режиме за 5 минут. Следующее рассмотрение дела, уже по сути, назначено на конец сентября.