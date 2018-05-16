Нападения на активистов антикоррупционного центра связаны с их активной общественной деятельностью, - полиция

16 мая 2018 г. 13:31
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В полиции рассказали подробности о ходе расследования нападений на активистов антикоррупционного центра Дмитрия Булаха и Евгения Лисичкина.

Об этом сообщил  начальник  ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По словам начальника  харьковской Нацполиции, сегодня уже предъявлено подозрение двум исполнителям и организатору  нападения на активистов.

Уже известно, что нападения  связаны с активной общественной деятельностью  Булаха.

 Кроме того, сообщил Олег Бех,  следственная группа по делу об избиении Лисичкина переформатирована и следствие продолжается.

Напомним, ранее начальник облуправления полиции Олег Бех сообщил о том, что напавшие на руководителя общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрия Булаха задержаны.

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