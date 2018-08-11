НАПК проведет полную проверку деклараций полтавского судьи, который вел дело Кернеса

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит декларации судьи Киевского районного суда города Полтавы, который вел дело мэра Харькова Геннадия Кернеса, Андрея Антонова за 2015-2017 годы.

Об этом сообщается на официальном сайте НАПК.

НАПК начнет полную проверку деклараций, поданных Антоновым Андреем Владимировичем, судьей Киевского районного суда города Полтавы, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Как сообщалось, вчера, 10 августа, судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов, выйдя из совещательной комнаты, вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса, Виталия Блинника и Евгения Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта.

По закону это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес и его охранников обвиняли в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

Геннадию Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.