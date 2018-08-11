НАПК проведет полную проверку деклараций полтавского судьи, который вел дело Кернеса

11 августа 2018 г. 12:17
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит декларации судьи Киевского районного суда города Полтавы, который вел дело мэра Харькова Геннадия Кернеса, Андрея Антонова за 2015-2017 годы.

Об этом сообщается на официальном сайте НАПК.

НАПК начнет полную проверку деклараций, поданных Антоновым Андреем Владимировичем, судьей Киевского районного суда города Полтавы, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Как сообщалось, вчера, 10 августа, судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов, выйдя из совещательной комнаты, вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса, Виталия Блинника и Евгения Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта.

По закону это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.

Напомним,  мэр Харькова Геннадий Кернес и его охранников  обвиняли в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

Геннадию Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

 

 

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