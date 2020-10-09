Нардеп сообщила о состоянии избитого в Киеве экс-политзаключенного Балуха

Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого сильно избили 8 сентября в Киеве, в сознании, от аппарата искусственной вентиляции легких отключили.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы. Если будет дальнейший прогресс, Володя переведут, наконец, из реанимации", - написала Геращенко в фейсбук.

Бывшего политзаключенного нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

18 сентября полиция задержала мужчину, который совершил нападение. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в ресторане, где Балух праздновал годовщину освобождения из плена.

19 сентября 32-летнего жителя Киевской области, который подозревается в жестоком избиении Балуха, арестовали на два месяца.