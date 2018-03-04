Нардепа Семенченко подозревают в причастности к ряду тяжких преступлений - СМИ

Скандальный народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко и члены батальона "Донбасс" причастны к совершению ряда тяжких преступлений.

Об этом сообщили "Обозревателю" источники в правоохранительных органах.

По нашим данным, речь идет о похищении и незаконном лишении свободы бывшего руководителя штаба батальона "Донбасс" Александра Калашника в сентябре 2015 года. Досудебным следствием установлено, что организатором данного преступления является Семенченко.

Также правоохранители выяснили, что нардеп стоит за рейдерским захватом и разбойным нападением в июле 2017 года в Кировоградской области. Тогда в больницу доставили начальника службы охраны местного сельскохозяйственного предприятия им. Димитрова с многочисленными телесными повреждениями и переломом основания черепа, которые мужчина получил при попытке рейдерского захвата предприятия.

В ходе досудебного расследования этого разбойного нападения проведен ряд санкционированных обысков у бывших участников батальона "Донбасс".

В частности, 17 октября 2017 года в городе Киев по месту жительства Мелия Ролланда, уроженца России, изъят карабин "Форт-205", переделанный под боевой.

В тот же день проведен обыск в его гараже, во время которого изъяли автомат Калашникова, ручные гранаты и самодельное взрывное устройство.

Таким образом, экс-бойцу "Донбасса" вменяется незаконный оборот огнестрельного оружия.

Также члены батальона "Донбасс" подозреваются в жестоком тройном убийстве семьи Дегтяренко в поселке Великая Новоселовка в декабре 2017 года.

Задержаны бойцы внутреннего корпуса батальона, которые, по версии следствия, совершили преступление по предварительному сговору, чтобы завладеть имуществом и деньгами родных кума беглого президента Виктора Януковича.

Кроме того, Семенченко и ряду бойцов батальона вменяют множество эпизодов массового нарушения общественного порядка, а также нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов.